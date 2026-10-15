झोलाछाप के इलाज से मासूम की मौत... इंदौर में सील क्लीनिक खोलकर किया जा रहा था इलाज, FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दस वर्षीय दिव्यांशी सोलंकी की मौत के मामले में जूनी इंदौर पुलिस ने हर्ष क्लीनिक के संचालक डॉ. ज्ञान एस. पंजवानी और कंपाउंडर श्रीचंद बागेचा के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। स्वजन का आरोप है कि बच्ची को तेज असर वाली एलोपैथिक दवाएं देने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसे एमवाय अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने स्वजन के बयान लेकर बुधवार को भारतीय न्याय संहिता और मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।

सीलिंग के बावजूद चल रहा था क्लीनिक, पुलिस कर रही जांच पुलिस के अनुसार, घटना 30 अगस्त की रात की है। गणेशनगर, खंडवा नाका निवासी मनोज सोलंकी अपनी 10 वर्षीय बेटी दिव्यांशी को उपचार के लिए खातीवाला टैंक स्थित हर्ष क्लीनिक लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि वहां दवाएं देने के बाद बच्ची की हालत और बिगड़ गई। उसे एमवाय अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके।