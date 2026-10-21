यात्रीगण ध्यान दें! कटनी-बीना मेमू पैसेंजर ट्रेनों के रूट और स्टेशनों में बदलाव, दमोह के यात्रियों पर भी पड़ेगा असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। बीना रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के बाद लाइन और प्लेटफार्म की उपलब्धता के साथ ट्रेनों की फिटनेस से संबंधित व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने बीना-दमोह-कटनी रेलखंड पर चलने वाली कुछ पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया है।

इस परिवर्तन का असर दमोह सहित आसपास के क्षेत्रों से यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा। रेलवे द्वारा जारी व्यवस्था के अनुसार कुछ ट्रेनें निर्धारित अवधि तक बीना स्टेशन के बजाय मालखेड़ी और महादेवखेड़ी स्टेशनों से संचालित होंगी। रेलवे की व्यवस्था के अनुसार गाड़ी संख्या 51885 बीना-दमोह पैसेंजर 24 अक्टूबर तक बीना के स्थान पर मालखेड़ी स्टेशन से शाम 6.10 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं गाड़ी संख्या 51886 दमोह-बीना पैसेंजर 24 अक्टूबर तक बीना के बजाय मालखेड़ी स्टेशन पर आंशिक रूप से समाप्त होगी।