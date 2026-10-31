मुंबई-पुणे और बेंगलुरु से इंदौर आने के लिए वसूला जा रहा मनमाना किराया, बस का किराया 5 हजार पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली पर घर लौटने की तैयारी कर रहे इंदौरियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई के सिलसिले में मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में रहने वाले लोगों को इस बार घर पहुंचने के लिए सामान्य से दो से तीन गुना तक अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है। ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है। कई ट्रेनों में वेटिंग 100 के पार पहुंच गई है, जबकि कुछ में टिकट बुकिंग बंद हो चुकी है। ऐसे में बस और फ्लाइट का विकल्प भी जेब पर भारी पड़ रहा है।

मुंबई और पुणे रूट की ट्रेनों में लंबी वेटिंग के कारण यात्रियों को दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। दीपावली से पहले चार से छह अक्टूबर के बीच मुंबई से इंदौर आने वाली बसों का किराया बढ़कर चार से छह हजार रुपये पहुंच गया है। सामान्य दिनों में यह 1600 से 2300 रुपए रहता है। यात्रियों को करीब तीन गुना तक अधिक भुगतान करना पड़ रहा है।