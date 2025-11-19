इंदौर MYH में फिर बड़ी लापरवाही... कबड्डी महिला खिलाड़ी को चढ़ाई एक्यपायरी एंटीबायोटिक, जांच कमेटी गठित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में लापरवाही का सिलसिला थम नहीं रहा है। चूहों के घटनाक्रम के बाद अब एमवायएच के मेडिसिन विभाग में भर्ती कबड्डी खिलाड़ी रोशनी सिंह को एक्सपायरी एंटीबायोटिक चढ़ाने का गंभीर आरोप सामने आया है। एक वीडियो में दावा किया गया है कि अगस्त में समाप्त हो चुकी दवा मरीजों को दी गई। हालांकि फिलहाल रोशनी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है।

“एक्सपायरी होने से कुछ नहीं होता” रोशनी सिंह (27) को 12 नवंबर को पेट में एसिटिक फ्लूइड की दिक्कत के कारण वार्ड नंबर 21 में भर्ती किया गया था। उनके पति सागर सिंह ने बताया कि ड्रिप लाइन पर लगी सिप्रो की वायल पर एक्सपायरी डेट बीत चुकी थी। जब उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से इस बारे में बात की तो जवाब मिला कि “एक्सपायरी होने से कुछ नहीं होता।” आरोप है कि यही दवा अन्य मरीजों को भी दी जा रही थी। विशेषज्ञों के अनुसार एक्सपायरी दवाएं देना गंभीर लापरवाही है, इससे दवा का प्रभाव खत्म हो सकता है या मरीज को दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं।