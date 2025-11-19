इंदौर में Bus चेकिंग में बड़ा खुलासा, यात्रियों की जगह बस में लदा मिली ये चीज, नियम तोड़ने पर ₹5000 का चालान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शहर में यातायात पुलिस द्वारा बसों में हो रहे नियम उल्लंघनों के खिलाफ सघन जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्लीपर बसों की विशेष जांच की गई, जिसके तहत न्यू बेतवा बस सर्विस की एक स्लीपर बस को स्टार चौराहा पर रोककर निरीक्षण किया गया।
यातायात सूबेदार अरुण सिंह और उनकी टीम ने जांच के दौरान पाया कि बस में यात्रियों के नाम पर अंदर बने स्लैब पर बड़ी मात्रा में लहसुन की बोरियां रखी हुई थीं, जबकि यात्रियों का वास्तविक सामान केवल कुछ अटैची, बैग और बाल्टी भर था।
यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उचित कार्रवाई की और बस संचालक द्वारा रजिस्ट्रेशन शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192(1) के तहत मौके पर 5000 रुपये का चालान बनाया।
इसके बाद बस को आवश्यक निर्देशों के साथ आगे रवाना किया गया। यातायात पुलिस ने सभी बस संचालकों से अपील की है कि वे केवल अनुमत वस्तुओं का ही परिवहन करें, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों बनी रहें।
