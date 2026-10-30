अफ्रीकी देश की फर्जी एनओसी से दवा की निर्यात, इंदौर-उज्जैन की तीन कंपनियों पर एक साल का प्रतिबंध

लोकेश सोलंकी, नईदुनिया, इंदौर : मप्र का दवा उद्योग पर फिर सवालों के घेरे में हैं। दवा निर्यात के लिए दूसरे देशों की फर्जी एनओसी का सहारा लिया जा रहा है। उज्जैन और इंदौर की तीन दवा कंपनियों की ऐसी ही गड़बड़ी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने पकड़ ली। इसके बाद तीनों कंपनियों के निर्यात पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस मामले को खामोशी से दबा दिया भी दिया गया। आरोप लग रहे हैं कि कई कंपनियां वर्षों से ऐसी ही धांधली कर दवा निर्यात कर रही हैं। सेलवैल फार्मास्यूटिक्लस, दानिश हेल्थ केयर और सुपर फार्मूलेशंस नामक दवा कंपनियों के खिलाफ सीडीएससीओ ने यह कार्रवाई की है। सेलवैल कंपनी इंदौर के सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में में स्थित है। जबकि दानिश हेल्थ केयर और सुपर फार्मूलेशंस दवा कंपनी उज्जैन में दवा निर्माण कर रही है।

इन तीनों ही कंपनियों ने बीते महीनों में भारत सरकार के सीडीएससीओ से दवा निर्यात के लिए अनुमति मांगी थी। ये कंपनियां अफ्रीकी देश अंगोला में दवा की खेप भेजना चाह रही थी। निर्यात अनुमति जारी करने से पहले सीडीएससीओ ने कंपनियों से तमाम दस्तावेजों के साथ दवा आयात कर रहे देश की एनओसी भी मांगी थी। इस पर कंपनियों ने अपने आवेदनों के साथ एनएओसी भी चस्पा की। सीडीएसडीओ ने बाद में निर्यात अनुमति के साथ लगी इन एनओसी की अपने स्तर पर जांच करवाई तो अफ्रीकी देश अंगोला के सरकारी विभाग के नाम से जारी ये एनओसी फर्जी निकली।सीडीएससीओ ने इस पर कार्रवाई करते हुए तीनों ही कंपनियों की संबंधित दवा निर्यात पर एक साल के लिए पाबंदी लगा दी है।

ऐसे पकड़ा फर्जीवाड़ा भारतीय दवाओं पर बीते वर्षों में तमाम सवाल उठे थे। अफ्रीकी देश कैमरुन में तीन वर्ष पूर्व खांसी की दवा से बच्चों की मौत के मामले में भी इंदौर की दवा कंपनी का नाम सामने आया था। विदेश में हुए ऐसे मामलों के बाद केंद्र के औषधि नियामक ने निर्यात नियम कड़े कर दिए थे। पहले दवा कंपनियों को दवा निर्यात के लिए आयातक देश के कारोबारी के ऑर्डर के साथ दवा की रिपोर्ट और यहां से सरकार (सीडीएससीओ) की एनओसी की जरुरत होती थी। बीते साल से नियम बना दिया गया कि निर्यात करने वाली कंपनी को उस देश की सरकार की भी एनओसी पेश करना होगी जो दवा आयात कर रहा है। इसी के बाद निर्यात की खेप भेजने की अनुमति जारी की जाएगी। नए नियमों के बाद निर्यात करने वाली कंपनियों ने अब जब आयातक देश अंगोला से जारी एनओसी लगाई तो सीडीएससीओ इंदौर के दफ्तर को शक हुआ। दरअसल एक ही देश की एनओसी का प्रारुप तीनों कंपनियों के रिकार्ड में अलग-अलग था। इसके बाद सीडीएससीओ के इंदौर दफ्तर ने दिल्ली को लिखा। एनओसी की जांच शुरू हुई और संबंधित देश से रिपोर्ट मिली की ये एनओसी फर्जी है। निर्माता बोले हम गलत नहीं कार्रवाई के दायरे में आए दवा निर्माता अब कह रहे हैं कि गलती उनकी नहीं है।सेलवैल फार्मास्यूटिकल्स के संचालक कमल करमचंदानी ने नईदुनिया से कहा कि गलती हमारी नहीं है। हम तो वर्षों से ऐसे ही निर्यात कर रहे हैं। आयातक देश के एजेंट पर हमने भरोसा किया। उसने जो दस्तावेज दिए वो लगाए थे।