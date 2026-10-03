इंदौर में नकली पुलिस : क्राइम ब्रांच का सिपाही बन ठेकेदार को लूटा, 'बड़े साहब' की धमकी दी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सादे वस्त्रों में आए दो बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताकर ठेकेदार से लूटपाट कर दी। आरोपितों ने ठेकेदार को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी और कहा कि इसे बड़े साहब के सामने पेश करना है। आजाद नगर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।
घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र स्थित हुसैनी मस्जिद के सामने की है। इमरान पुत्र अनवर खान ने भैया पठान, शाहरुख पेट्रोल और दो अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इमरान के अनुसार 28 सितंबर की रात करीब तीन बजे स्कार्पियो कार से आए चार बदमाशों ने उनके घर का दरवाजा जोर-जोर से बजाया। दरवाजा न खुलने पर उन्होंने लात मारना शुरू कर दी।
जैसे ही इमरान ने दरवाजा खोला, आरोपित बलपूर्वक घर में घुस गए। आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी बताया और घर की तलाशी ली। वे सादे कपड़ों में थे और उनके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था।
आरोपियों ने इमरान से मारपीट की और जबरन चार हजार रुपये छीन लिए। इसी दौरान इमरान का बेटा फैजान आ गया तो आरोपी काले रंग की स्कॉर्पियो कार से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट और आपराधिक धमकी का प्रकरण दर्ज किया है।
इधर पुलिसकर्मी बनकर सोने की अंगूठी ले गए बाइक सवार
इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर राहगीर को ठग लिया। आरोपित सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गए। पुलिस को दो बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। घटना रामनारायण के साथ हुई है। बदमाश बाइक पर आए थे। उसे घटना का भय दिखाया और सोने की अंगूठी निकाल ली।
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