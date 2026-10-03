इंदौर में नकली पुलिस : क्राइम ब्रांच का सिपाही बन ठेकेदार को लूटा, 'बड़े साहब' की धमकी दी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सादे वस्त्रों में आए दो बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताकर ठेकेदार से लूटपाट कर दी। आरोपितों ने ठेकेदार को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी और कहा कि इसे बड़े साहब के सामने पेश करना है। आजाद नगर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।

घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र स्थित हुसैनी मस्जिद के सामने की है। इमरान पुत्र अनवर खान ने भैया पठान, शाहरुख पेट्रोल और दो अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इमरान के अनुसार 28 सितंबर की रात करीब तीन बजे स्कार्पियो कार से आए चार बदमाशों ने उनके घर का दरवाजा जोर-जोर से बजाया। दरवाजा न खुलने पर उन्होंने लात मारना शुरू कर दी।