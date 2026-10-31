इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में भू-माफियाओं के फर्जीवाड़े में फंसे परिवार, तीस दिन में हटाना है अतिक्रमण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : भू-माफियाओं के फर्जीवाड़े का खामियाजा अब उन परिवारों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने जीवनभर की कमाई लगाकर अपने आशियाने बनाए। खजराना क्षेत्र की कृष्णबाग कॉलोनी में बने मकानों पर अब बुलडोजर चलने की तैयारी है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन को आगामी 30 दिनों में जमीन से अवैध कब्जे हटाकर जमीन स्वामी श्रीराम बिल्डर को कब्जा दिलाना है। इससे कालोनी में रहने वाले कई परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है।