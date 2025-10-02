भावांतर योजना के लिए किसान आज से करा सकेंगे पंजीयन, एमपी ऑनलाइन और किसान एप पर सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सोयाबीन उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना शुरू की है। योजना के तहत किसानों के पंजीयन 3 अक्टूबर से शुरू होंगे। पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर होंगे।वही सोसायटियों में स्थापित केंद्रों, एमपी ऑनलाइन और किसान एप पर भी हो सकेंगे। इस दौरान कृषि उपज मंडियों में होर्डिंग्स एवं पंजीयन केंद्र पर बैनर लगाकर योजना की जानकारी दी जाएगी। पंजीयन 17 अक्टूबर तक होंगे।

भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की फसल खरीदने के लिए प्रदेश सरकार किसानों के पंजीयन शुक्रवार से शुरू कर रही है। पंजीयन के बाद भावांतर योजना में सोयाबीन का विक्रय 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक किया जा सकेगा। गुरुवार को ग्राम सभाओं में भावांतर योजना की सचिव द्वारा दी गई।