किसानों की बढ़ी परेशानी, रात में सिंचाई का नया शेड्यूल बना सिरदर्द, बिजली सप्लाई के समय में बदलाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर क्षेत्र में कृषि सिंचाई फीडरों के बिजली शेड्यूल में अचानक किए गए बदलाव से हजारों किसान परेशानी में हैं। बिजली कंपनी द्वारा पहले दिन के समय मिलने वाली 10 घंटे की निर्बाध सप्लाई को अब रात और दिन के अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक, किसानों को अब रात 9 बजे से 1 बजे तक और दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली मिल रही है। इस बदलाव ने किसानों में नाराजगी है, क्योंकि कड़ाके की ठंड में रात के समय खेतों में जाकर सिंचाई करना किसानों के लिए अत्यंत कठिन और असुरक्षित है।

दो समय में बिजली देने से किसान की परेशानी बढ़ी दरअसल, किसानों को रबी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता है और जिले में बिजली से चलने वाले पंपों से सिंचाई की जाती है। अब तक किसानों को दिन में दस घंटे बिजली दी जा रही थी, लेकिन अब दिन में छह घंटे और रात में चार घंटे बिजली दी जा रही है। दो समय में बिजली देने से किसान की परेशानी बढ़ गई। लगातार पानी नहीं चलने के कारण खेतों में पानी नहीं हो पा रहा है। वहीं रात में ठंड के कारण परेशानी भी हो रही है।