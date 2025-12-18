क्या है उज्जैन–इंदौर फोरलेन परियोजना, उज्जैन के सात जिले और इंदौर के 21 गांवों की उपजाऊ जमीन हो रही प्रभावित, विरोध में किसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन–इंदौर ग्रीनफील्ड फोरलेन हाईवे परियोजना से प्रभावित किसानों ने मंगलवार को काले झंडे हाथों में लेकर वाहन रैली निकाली। किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में निकली रैली सुबह 10.30 बजे लिम्बापिपलिया गांव से शुरू हुई। रैली गोंदिया, हासमपुरा, पालखेड़ी, चांदमुख, दाउदखेड़ी, चिंतामण गणेश और शांति पैलेस चौराहा होते हुए फ्रीगंज स्थित मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) के संभागीय कार्यालय पहुंची। यहां किसानों ने एमपीआरडीसी के प्रबंधक गगन भाबर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया।

क्या कहना है किसान संघ का? किसान संघ के राजेश सिंह सोलंकी ने बताया कि इस ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना से उज्जैन जिले के सात और इंदौर जिले के 21 गांवों की लगभग 1400 बीघा उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि हाईवे को प्रस्तावित एलिवेटेड या ऊंचे ढांचे के बजाय ग्राउंड लेवल पर बनाया जाए, ताकि गांवों की आपसी कनेक्टिविटी बनी रहे और खेती, पशुपालन व स्थानीय आवागमन बाधित न हो।