इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कारिडोर परियोजना के विरोध में किसान इंदौर में निकालेंगे ट्रैक्टर रैली, जानें क्या- क्या चीजें होंगी प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कारिडोर परियोजना के खिलाफ प्रभावित किसान अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। रविवार को रतनखेड़ी में आयोजित बैठक में किसानों ने आठ अक्टूबर को इंदौर में एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने का निर्णय लिया है। इस बैठक में कई गांवों के किसान शामिल हुए और सभी ने सड़क योजना का विरोध किया।

यह ग्रीन फील्ड कारिडोर योजना इंदौर जिले के 20 और उज्जैन के आठ गांवों से होकर गुजरेगी, जिसमें लगभग 288 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। किसान इस भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह परियोजना उनकी उपजाऊ जमीन पर सीधा हमला है, जिससे हजारों परिवारों का जीवन संकट में आ जाएगा। किसानों ने सरकार से इस परियोजना को तुरंत निरस्त करने की मांग की है।