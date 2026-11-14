झाबुआ में बेटे ने किया सुसाइड, पिता ने कुएं में फेंका शव... सरकारी मुआवजा लेने के लिए रची थी साजिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ। थाना काकनवानी के चौकी परवलिया क्षेत्र में मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। बेटे की आत्महत्या के बाद शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से पिता ने ही शव को कुएं में फेंक दिया और दुर्घटना की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह किया। मर्ग जांच में पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद पिता के विरुद्ध धारा 212 बीएनएस के तहत इस्तगासा तैयार किया गया है।

चप्पल दिखने पर कुएं में शव मिलने की दी थी झूठी सूचना पुलिस के अनुसार 10 अक्टूबर 2026 को चौकी परवलिया पर सूचनाकर्ता भुंडा पुत्र सडिया सिंगाडिया (55) वर्ष निवासी ग्राम खांदन ने अपने पुत्र बबलू सिंगाडिया (29) के कुएं में मृत अवस्था में मिलने की सूचना दी थी। सूचनाकर्ता ने बताया कि उसका पुत्र 9 अक्टूबर 2026 को गुजरात के भावनगर से घर आया था। शाम को घर लौटने पर वह घर पर नहीं मिला।