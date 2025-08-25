Indore में बखौफ लुटेरे... हथियारबंद 12 बदमाशों ने बुजुर्ग को बंधक बनाकर की डकैती

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में लगातार डकैती की घटनाएं कारित हो रही है। चंदननगर थाना क्षेत्र के नावदापंथ में रविवार देर रात हथियार लेकर करीब 12 बदमाश फार्म हाउस में घुसे। उन्होंने 67 वर्षीय मोतीलाल वाधवानी बुजुर्ग किसान को बंधक बनाकर डकैती की। बुजुर्ग ने रुपये देने से मना किया तो उसके साथ टामी सहित अन्य हथियारों से मारपीट भी की। बुजुर्ग के हाथ-पैर बांध दिए और मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया।

बुजुर्ग को कमरे में बनाया बंधक मारपीट से बुजुर्ग को मुंह, आंख, कंधे पर चोट आई है। बुजुर्ग के साथ ही वहां मौजूद दो कर्मचारियों पर भी बदमाशों ने हमला किया और उन्हें अन्य कमरे में बंधक बना लिया। जिसमें से एक के पेट पर चाकू से वार किया है। घटना के दौरान आधे बदमाश फार्म हाउस के बाहर पहरा दे रहे थे और आधे अंदर डकैती कर रहे थे। ताकि किसी के आने पर वे भीतर सूचना दे सके। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम सुबह घटनास्थल पर मौजूद है। वह पुलिस सहित वहां मजदूरी के लिए रहने वाले परिवार से पूछताछ कर रही है।