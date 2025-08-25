Indore में सौतेले पिता ने किया था 16 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म, अब सारी उम्र कटेगी सलाखों के पीछे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कृत्य करने वाले सौतेले पिता को न्यायालय ने पांच धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने पीड़िता को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति को देखते हुए प्रतिकर योजना के अंतर्गत उसे दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में दिए जाने की अनुशंसा भी की है।

सौतेले पिता ने किया था दुष्कर्म उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि 27 जुलाई 2022 को पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसका सौतेला पिता मौका पाकर उसे झोपड़ी के भीतर बुलाकर उसके साथ गलत काम करता है। उसने तीन-चार बार ऐसा किया। गलत काम करने के बाद आरोपित धमकी देता था कि यह बात किसी को बताई तो पीड़िता और उसकी मां के हाथ पैर तोड़ दूंगा। एक दिन आरोपित ने पीड़िता के साथ मारपीट करते हुए उसका हाथ मोड़ दिया।