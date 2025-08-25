मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore में सौतेले पिता ने किया था 16 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म, अब सारी उम्र कटेगी सलाखों के पीछे

    उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि 27 जुलाई 2022 को पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसका सौतेला पिता मौका पाकर उसे झोपड़ी के भीतर बुलाकर उसके साथ गलत काम करता है। उसने तीन-चार बार ऐसा किया। इसके साथ ही पीड़िता के साथ मारपीट करते हुए उसका हाथ मोड़ दिया।

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 09:29:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 09:29:52 PM (IST)
    Indore में सौतेले पिता ने किया था 16 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म, अब सारी उम्र कटेगी सलाखों के पीछे
    सौतेले पिता को दुष्कर्म के आरोप आजीवन कारावास। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को 5 धाराओं में आजीवन कारावास
    2. न्यायालय ने पीड़िता को दो लाख रुपये दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कृत्य करने वाले सौतेले पिता को न्यायालय ने पांच धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने पीड़िता को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति को देखते हुए प्रतिकर योजना के अंतर्गत उसे दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में दिए जाने की अनुशंसा भी की है।

    सौतेले पिता ने किया था दुष्कर्म

    उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि 27 जुलाई 2022 को पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसका सौतेला पिता मौका पाकर उसे झोपड़ी के भीतर बुलाकर उसके साथ गलत काम करता है। उसने तीन-चार बार ऐसा किया। गलत काम करने के बाद आरोपित धमकी देता था कि यह बात किसी को बताई तो पीड़िता और उसकी मां के हाथ पैर तोड़ दूंगा। एक दिन आरोपित ने पीड़िता के साथ मारपीट करते हुए उसका हाथ मोड़ दिया।

    यह भी पढ़ें- Indore: खजराना गणेश के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, 10 दिन के लिए मंदिर जाने का रूट तय

    आरोपी पिता को हुई आजीवन कारावास

    पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376(3), 376 (2) एन, 506 एवं 323 भादसं और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। विशेष न्यायाधीश सविता जडिया ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए 47 वर्षीय दुष्कर्मी पिता को धारा 376(2),376(2)एन,376(3) भादसं एवं 5(एल)/6 एवं 5(एन)/6 पाक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक ने पैरवी की।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.