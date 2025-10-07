MP Crime: शादी का झांसा देकर महिला टेक्नीशियन से दुष्कर्म और छात्रा का पीछा कर छेड़छाड़, वीडियो वायरल की धमकी

नई दुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: MP के इंदौर में दो सनसनीखेज अपराध सामने आए हैं। एक निजी अस्पताल की टेक्निशियन ने परिचित योगेश परिहार पर दुष्कर्म और पैसे लेने का आरोप लगाया है। वहीं, दूसरी घटना में एक कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है।
निजी अस्पताल की कर्मचारी (टेक्निशियन) ने परिचित योगेश परिहार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पलासिया पुलिस ने योगेश के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की योगेश से गंधवानी में एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई थी। दोनों की फोन पर बातचीत होती थी।
योगेश ने शादी का झांसा किया और युवती से शारीरिक संबंध बना लिए। करीब पांच साल तक उसने ज्यादती की। इस दौरान पीड़िता से मकान बनाने के लिए रुपये भी ले लिए। पीड़िता ने बांक थाना में कायमी करवा दी। घटना स्थल बड़ी ग्वालटोली होने से बांक पुलिस ने केस डायरी पलासिया थाने पर भेज दी।
दूसरे मामले में बाणगंगा पुलिस ने एक छात्रा की शिकायत पर उसके परिचित कुशाल बोथरा के खिलाफ केस दर्ज किया है। छात्रा का आरोप है कि कुशाल उसका पीछा कर रहा था। उसने हाथ भी पकड़ लिया। मोबाइल में फोटो और वीडियो दिखाए और वायरल करने की धमकी दी।
यह भी पढ़ें- MP-CG और राजस्थान के बाद इस राज्य ने बैन किया कोल्ड्रिफ सिरप, जहरीले केमिकल से बच्चों की मौत के बाद लिया फैसला
पुलिस के अनुसार छात्रा एक छात्र संगठन से जुड़ी है। सोमवार को वह साथियों के साथ जा रही थी। आरोपित कुशाल ने स्कटूर से पीछा किया और ओवरटेक कर रास्ते में रोक लिया। रात में छात्रों के साथ थाने पहुंची और कुशाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई।
यह भी पढ़ें- MP में बीड़ी-माचिस पैकेट पर देवी-देवताओं की तस्वीरों का वीडियो वायरल, प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन