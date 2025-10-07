MP Crime: शादी का झांसा देकर महिला टेक्नीशियन से दुष्कर्म और छात्रा का पीछा कर छेड़छाड़, वीडियो वायरल की धमकी

नई दुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: MP के इंदौर में दो सनसनीखेज अपराध सामने आए हैं। एक निजी अस्पताल की टेक्निशियन ने परिचित योगेश परिहार पर दुष्कर्म और पैसे लेने का आरोप लगाया है। वहीं, दूसरी घटना में एक कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है।

अस्पताल की टेक्निशियन से दुष्कर्म निजी अस्पताल की कर्मचारी (टेक्निशियन) ने परिचित योगेश परिहार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पलासिया पुलिस ने योगेश के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की योगेश से गंधवानी में एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई थी। दोनों की फोन पर बातचीत होती थी।