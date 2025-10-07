MP में बीड़ी-माचिस पैकेट पर देवी-देवताओं की तस्वीरों का वीडियो वायरल, प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना: मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरसिंहपुर क्षेत्र बीड़ी बनाने का एक कारखाना प्रशासन ने सील किया है। यहां बन रहे बीड़ी व माचिस के पैकेट पर देवी-देवताओं की तस्वीर बने होने पर यह कार्रवाई की गई। इस पैकिंग पर देवी-देवताओं का चित्र होने का मामला इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया।

बीड़ी और माचिस की पैकिंग पर भगवान की तस्वीरें जानकारी के अनुसार, यह कारखाना सभापुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक पांच में हाशिम खान संचालित करता है। जांच में यह बात सामने आई कि बीड़ी और माचिस की पैकिंग पर भगवान शिव, विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती सहित अन्य देवी-देवताओं की तस्वीरें छापी गई थीं।