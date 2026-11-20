नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में एक महिला के बैंक खाते का इस्तेमाल कर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। कनाड़िया पुलिस ने आपरेशन मैट्रिक्स 2.0 के तहत जांच कर दीपिका राजपूत के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। युवती का एक्सिस बैंक में खाता है और उसके विरुद्ध दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में साइबर धोखाधड़ी की चार शिकायतें दर्ज मिली हैं।