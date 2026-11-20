नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाला संगठित गिरोह इंदौर में सक्रिय था। गिरोह के सदस्य लोगों को निवेश का लालच देकर ठगी की रकम अलग-अलग बैंक खातों के जरिये इधर-उधर करते थे। म्यूल खातों की जांच में गिरोह का नेटवर्क सामने आया, जिसके बाद तुकोगंज पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

इस संगठित धोखाधड़ी में कुल नौ करोड़ रुपये से ज्यादा के लेनदेन की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तीन मोबाइल, पांच एटीएम कार्ड, चेकबुक और लैपटाप सहित अन्य सामान जब्त किया है। तुकोगंज टीआई जितेंद्र चौहान के अनुसार, राज्य साइबर सेल (मुख्यालय) और एनसीआरपी पोर्टल से म्यूल खाते का डेटा मिला था।