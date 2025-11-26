इंदौर में मिलावटी घी बेचने वाले पर FIR दर्ज, घर से जब्त हुआ था 600 लीटर वनस्पति तेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने 30 अक्टूबर को मिलावट की शंका में बड़ी मात्रा में घी जब्त किया था। इसकी रिपोर्ट अमानक मिलने पर विक्रेता के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

अधिकारियों के मुताबिक पल्हर नगर 60 फीट रोड स्थित गिरिराज गुप्ता के मकान पर कार्रवाई की गई थी। गुप्ता मल्हारगंज में प्रभुश्री ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलाता है। उसके घर से लगभग 600 लीटर वनस्पति तेल, एसेंस एवं घी पाया गया था। इसके अलावा सांची, अमूल, नोवा, मालवा ब्रांड के रैपर एवं आउटर कवर मिले थे, जिसमें उनके द्वारा बनाया हुआ घी पैक किया जाना पाया गया था।