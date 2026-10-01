इंदौर में 25 लाख के प्लॉट पर कराया दो करोड़ का लोन, 30.75 लाख की धोखाधड़ी और रकम हड़पने पर हुई FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : क्राइम ब्रांच ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी और रकम हड़पने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। अपराध शाखा ने चोला मंडल फाइनेंस कंपनी के पूर्व कर्मचारी और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

राऊ निवासी हर्ष शर्मा ने मामले की शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार 2023 में उनकी मुलाकात प्रॉपर्टी ब्रोकर गौरव खंडेलवाल से हुई थी। गौरव ने उनकी मुलाकात सुरेंद्र नाथ ओझा उर्फ नवीन ओझा से कराई, जिसे चोला मंडल फाइनेंस का बड़ा अधिकारी बताया गया था।