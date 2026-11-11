इंदौर में तीसरी मंजिल पर बिस्तर में लगी आग, 95 वर्षीय वृद्धा की जलने से हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : हीरानगर थाना क्षेत्र में तीसरी मंजिल पर बने कमरे में सो रही 95 वर्षीय वृद्धा की आग में झुलसने से मौत हो गई। रात करीब साढ़े 11 बजे उनके बिस्तर में आग लगी थी। धुआं उठता देख बेटा ऊपर पहुंचा तो वृद्धा के पैर बुरी तरह झुलस चुके थे।

पुलिस ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल भी पहुंचाया लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस हादसे के साथ अन्य आशंकाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। तीसरी मंजिल पर बने कमरे में सो रही थी थाना प्रभारी कमल किशोर शर्मा के मुताबिक घटना सोमवार रात न्यू गायत्री नगर (एमआर-10) की है। मृतका की पहचान 95 वर्षीय गुलबाई पति रामसहाय नगरिया के रूप में हुई है। वह मकान की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में सो रही थी और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसके बेटे दीपक ने पुलिस को बताया कि वह पत्नी ममता के साथ नीचे रहता है। रात में धुआं दिखाई देने पर वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो मां के पैर जल चुके थे।