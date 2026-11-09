दीवाली की रात आग का तांडव... देशभर में 23 लोगों की मौत, मध्य प्रदेश में 13 ने गंवाई जान

डिजिटल डेस्क। रोशनी और उमंग के पर्व दीवाली की रात देश के विभिन्न हिस्सों से आगजनी के कई दर्दनाक हादसे सामने आए। पटाखों की चिंगारी और शॉर्ट सर्किट के चलते भड़की भीषण आग ने कई घरों का चिराग बुझा दिया। अलग-अलग राज्यों में हुए इन हादसों में अब तक 23 लोगों की असमय मौत दर्ज की गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए और कुछ अब भी लापता हैं। दमकल और बचाव दलों ने रातभर मोर्चा संभालते हुए राहत कार्य चलाया।

मध्य प्रदेश: तीन अलग-अलग घटनाओं में 13 की मौत कटनी: एक आवासीय मकान में अचानक आग भड़कने से धुएं में दम घुटने और बुरी तरह झुलसने के कारण एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में दो महीने के नवजात सहित तीन छोटे बच्चे भी शामिल थे।

सिवनी: एक सराफा व्यापारी के घर में फैली लपटों ने परिवार के छह सदस्यों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक 16 वर्षीय किशोर भी शामिल था। उज्जैन: नागझिरी इलाके में एक दोमंजिला इमारत आग की जद में आ गई। ऊपरी मंजिल पर परिवार के 10 लोग फंस गए थे, जिनमें से एक 107 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई। महाराष्ट्र: धाराशिव में 6 लोग जिंदा जले, पुणे में 63 घटनाएं धाराशिव: एक किराना स्टोर के ऊपर स्थित रिहायशी हिस्से में आग लगने से एक ही परिवार के छह सदस्य जिंदा जल गए।

पुणे व मुंबई: पुणे शहर में रातभर में आग लगने की 63 अलग-अलग घटनाएं दर्ज हुईं। वहीं मुंबई के लोखंडवाला इलाके में एक व्यक्ति की जान चली गई और डोंगरी क्षेत्र में कई झुग्गियां व दुकानें जलकर खाक हो गईं।

नागपुर व ठाणे: नागपुर के एक दोपहिया शोरूम में भीषण आग से दर्जनों गाड़ियां जल गईं, जबकि ठाणे की 17 मंजिला इमारत में भड़की आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। राजस्थान: पटाखे की दुकान में विस्फोट से 2 की मौत राजस्थान के पाली जिले में पटाखों की एक दुकान में अचानक आग लग गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं। भीषण लपटों ने पास की तीन अन्य दुकानों और बाहर खड़े कई दोपहिया वाहनों को भी अपनी चपेट में लेकर नष्ट कर दिया।