मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

इंदौर में गर्ल्स हॉस्टल की चौथी मंजिल पर भड़की आग, 50 छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया

शहर के व्यस्त भंवरकुआं चौराहा इलाके में स्थित विशालाक्षी गर्ल्स हॉस्टल की इमारत में शनिवार शाम अचानक आग भड़कने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठती देख परिसर में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 09:36:41 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 09:36:41 PM (IST)
इंदौर में गर्ल्स हॉस्टल की चौथी मंजिल पर भड़की आग, 50 छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया
इंदौर में गर्ल्स हॉस्टल की चौथी मंजिल पर भड़की आग

HighLights

  1. भंवरकुआं स्थित विशालाक्षी गर्ल्स हॉस्टल में शनिवार शाम लगी आग
  2. चौथी मंजिल के साइन बोर्ड व वॉशिंग मशीन में भड़कीं आग की लपटें
  3. समय रहते पीछे के रास्ते से सभी 50 छात्राओं को सुरक्षित निकाला गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के व्यस्त भंवरकुआं चौराहा इलाके में स्थित विशालाक्षी गर्ल्स हॉस्टल की इमारत में शनिवार शाम अचानक आग भड़कने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें उठती देख परिसर में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि घटना के वक्त हॉस्टल के भीतर ठहरी हुई लगभग 50 छात्राओं को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा और एक बड़ा हादसा टल गया।

चौथी मंजिल की गैलरी में लगे साइन बोर्ड से भड़कीं लपटें

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आगजनी की यह घटना भवन की चौथी मंजिल पर गैलरी में लगे एडवरटाइजिंग साइन बोर्ड और वहां रखी वॉशिंग मशीन में शुरू हुई। लपटों की चपेट में आने से आसपास रखे कपड़े और अन्य घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गए। धुआं और आग फैलने की भनक लगते ही तत्परता दिखाते हुए सभी छात्राओं को इमारत के पिछले हिस्से के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

अपडेट जारी है...


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।