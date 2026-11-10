आतिशबाजी से इंदौर की हवा में घुला जहर, रातभर दम घोंटता रहा प्रदूषण, पानी का करना पड़ा छिड़काव

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में पिछले वर्ष पहले और इस वर्ष दूसरे स्थान पर रहे इंदौर शहर में इस बार दीवाली की आतिशबाजी ने हवा की हालत बिगाड़ दी। पटाखों के धुएं से शहर में ऐसी धुंध छाई कि रात 10 बजे के बाद कई इलाकों में द्श्यता 50 मीटर तक सिमट गई और इस दूरी पर दिखाई देना मुश्किल हुआ।

धुएं के साथ पटाखों के धूल कण इस कर हानिकारक स्तर पर पहुंचे की कि सड़क पर घूम रहे लोगों के साथ घरों में बैठे लोगों को भी आंखों में जलन व सांस लेने में मुश्किल हुई। प्रदूषण से शहवासी इस कदर प्रभावित हुए कि इंटरनेट मीडिया पर इंदौर के प्रदूषण को लेकर शहर के देश में दूसरे स्थान पर पहुंचने के दावे भी किए गए।

वही रविवार को शहर का औसत एक्यूआई करीब 400 आंका गया। धनतेरस की रात 7 नवंबर को भी प्रदूषण का स्तर 800 तक पहुंचने का दावा किया गया। जबकि आम दिनों में इंदौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 150 से नीचे रहता है।

इतना ही कई वायु गुणवता निकारी वाले कई एप पर भी जहां रविवार की रात इंदौर शहर में एक्यूआई (वायु गुणवता सूचकांक का स्तर) 1708 और रात 3 बजे के आसपास 1844 तक पहुंचा देखा गया। मप्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर छोटी ग्वालटोली का एक्यूआई 338 दर्ज किया गया।

नगर निगम ने शहर की आबोहवा सुधरने के लिए मिस्ट वाहन के माध्यम से शहर के कई हिस्सों में पानी का छिड़काव किया। -नईदुनिया

जब शहर में सबसे ज्यादा प्रदूषण उस समय के आंकड़े वेबसाइट से गायब

रविवार की रात 11 से सुबह पांच बजे तक मप्र प्रदूषण कंट्राेल की वेबसाइट पर पीएम 10, पीएम 2.5 के आंकड़े कुछ समय के लिए एक हजार तक दर्ज हुए दिखाई दिए लेकिन साेमवार सुबह यह आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं बताए गए। इससे यह संभावना जताई जा रही है प्रदूषण का स्तर ज्यादा होने के आंकड़े छुपाए गए।

आखिर क्यों बढ़ा इतना प्रदूषण?

पटाखों से निकलने वाला धुआं, राख और बारीक धूल के कण प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह बने। इसके अलावा रात में तापमान कम होने और हवा की गति धीमी रहने से धुआं वातावरण में आसानी से फैल नहीं पाया। प्रदूषक जमीन के आसपास जमा होते रहे, जिससे लोगों को जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ी।

सेहत पर पड़ सकता है असर

पीएम10 के मुकाबले पीएम2.5 के कण बहुत छोटे होते हैं। ये सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं और खून में भी प्रवेश कर सकते हैं। इससे सांस लेने में परेशानी, खांसी, अस्थमा और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को इसका ज्यादा खतरा रहता है। पटाखों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें आंखों, गले और श्वसन तंत्र में जलन पैदा करती हैं। इंदौर को स्वच्छता के साथ स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। – डॉ. दिलीप वागेला, पर्यावरणविद् एवं पर्यावरण वैज्ञानिक

सभी स्टेशन से प्रदूषण के स्तर की हुई मॉनिटरिंग

दीपावली की शाम 6.30 से 12.30 बजे तक छह घंटे के दौरान शहर में एक्यूआई का स्तर 230 रहा। वही वही दिनभर का औसत एक्यूआई स्तर 270 ही दर्ज किया। प्रदूष नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने स्टेशन से प्रदूषण के स्तर की मानीटरिंग की गई। हम पता करवाएंगे कि वेबसाइट पर रात के आंकड़े क्यों दिखाई नहीं दे रहे। -सतीश कुमार चौकसे, रीजनल अधिकारी, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

वायु गुणवत्ता सूचकांक की इन स्थितियों से पता चलता है प्रदूषण का स्तर