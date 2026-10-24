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महाकाल मंदिर में 27 अक्टूबर से बदलेगा आरतियों का समय, बालभोग, भोग और संध्या आरती के समय में परिवर्तन

बालभोग व भोग आरती वर्तमान समय से आधा घंटा देरी से तथा शाम को संध्या आरती आधा घंटा जल्दी होगी। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होने वाला आरती का यह क्रम फाल्गुन पूर्णिमा तक चलेगा।

By Suryanarayan MishraEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 07:08:45 PM (IST)Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 07:08:45 PM (IST)
महाकाल मंदिर में 27 अक्टूबर से बदलेगा आरतियों का समय, बालभोग, भोग और संध्या आरती के समय में परिवर्तन
महाकाल मंदिर में पांच आरतियों में से तीन का बदलेगा समय।

HighLights

  1. महाकाल मंदिर में पांच आरतियों में से तीन का बदलेगा समय
  2. बालभोग व भोग आरती देरी से तथा संध्या आरती जल्दी होगी
  3. सर्दियों के साथ महाकाल मंदिर की परंपरा में हुआ बदलाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा पर 27 अक्टूबर को प्रतिदिन होने वाली पांच में से तीन आरतियों का समय बदलेगा। बालभोग व भोग आरती वर्तमान समय से आधा घंटा देरी से तथा शाम को संध्या आरती आधा घंटा जल्दी होगी। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होने वाला आरती का यह क्रम फाल्गुन पूर्णिमा तक चलेगा।

सर्दी-गर्मी के हिसाब से तीन आरतियों के क्रम में बदलाव

पं. महेश पुजारी ने बताया ज्योतिर्लिंग की पूजन परंपरा में शरद पूर्णिमा से सर्दी की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन संध्या आरती में भगवान महाकाल को केसरिया मीठे दूध का भोग लगाया जाता है। इसके बाद अगले दिन कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से मंदिर में प्रतिदिन होने वाली पांच आरतियों में से तीन आरतियों का समय बदलता है।


प्रत्येक छह माह में सर्दी और गर्मी के हिसाब से तीन आरतियों के क्रम में बदलाव किया जाता है। जबकि तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती, शाम 5 बजे होने वाली संध्या पूजा तथा रात 10.30 बजे होने वाली शयन आरती अपने निर्धारित समय पर होती हैं।

रूप चतुर्दशी से गर्म जल से स्नान करेंगे महाकाल

शरद पूर्णिमा से शुरू हुआ ऋतु परिवर्तन का क्रम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए भगवान महाकाल की दिनचर्या में भी बदलाव लाता है। प्रतिपदा पर आरती का समय बदलने के साथ भगवान महाकाल भोग आरती में भोजन जल्दी करने लगते हैं।

वहीं कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी (रूप चौदस) से भगवान महाकाल को प्रतिदिन भस्म आरती में गर्म जल से स्नान कराने का क्रम शुरू हो जाता है, जो फाल्गुन पूर्णिमा अर्थात होली के दिन तक अनवरत जारी रहता है।

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वर्तमान में आरती का समय

  • भस्म आरती तड़के 4 बजे

  • बालभोग आरती सुबह 7 बजे

  • भोग आरती सुबह 10 बजे

  • संध्या आरती शाम 7 बजे

  • शयन आरती रात 10.30 बजे

27 अक्टूबर से यह रहेगा समय

  • भस्म आरती- तड़के 4 बजे

  • बालभोग आरती- सुबह 7.30 बजे

  • भोग आरती- सुबह 10.30

  • संध्या आरती-शाम 6.30 से

  • शयन आरती- रात 10.30 बजे

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