इंदौर में हेड कांस्टेबल फिरोज खान की पांच और संपत्तियां मिलीं, 35 करोड़ रुपये के पार पहुंचा काली कमाई का आंकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी) में प्रधान आरक्षक (चालक) फिरोज खान की संपत्तियों की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस द्वारा की सर्च कार्रवाई में पहले दिन फिरोज की 33 अचल संपत्तियों का ब्योरा सामने आया था। दो दिन बाद यह आंकड़ा बढ़कर 38 पर पहुंच गया हैं। संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य भी 30 करोड़ रुपये से बढ़कर 35.46 करोड़ रुपये हो गया हैं। परिचित और महिला मित्र के नाम भी सामने आ रहे हैं।

एसपी (लोकायुक्त) डा.राजेश सहाय के अनुसार आरोपित फिरोज खान के ठिकानों पर 14 अक्टूबर को लोकायुक्त ने सर्च कार्रवाई की थी। इसके बाद से टीम राजस्व,रजिस्ट्रार,नगर निगम सहित अलग-अलग विभागों से दस्तावेज और जानकारी जुटा रही हैं। शुक्रवार तक की जांच में फिरोज खान,उसके परिवार, सहयोगियों और फर्म के नाम पर कुल 38 अचल संपत्तियां खरीदने की जानकारी सामने आई हैं। इनकी सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से कीमत 12.97 करोड़ रुपये, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य 35.46 करोड़ रुपये हैं।

डीएसपी सुनील तालान के अनुसार जांच के दौरान देवास के राजोदा में रोशनी वर्मा के नाम पर 1.15 हेक्टेयर कृषि भूमि का रिकॉर्ड मिला है। रजिस्ट्री में इसकी कीमत 62.46 लाख रुपये दर्ज हैं। देवास की शक्ति नगर कॉलोनी में साहिल ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर 1,250 वर्गफीट का प्लॉट भी मिला, जिसकी रजिस्ट्री कीमत 6.16 लाख रुपये हैं। इसके अलावा देवास की शालीमार कालोनी में नफीस खान के नाम पर 40.5 वर्गमीटर का प्लाट और ग्राम लोहाना में रानु कुशवाह के नाम पर 0.305 हेक्टेयर कृषि भूमि की जानकारी मिलीं हैं। इन दोनों संपत्तियों की रजिस्ट्री कीमत क्रमशः 2.50 लाख और 7.49 लाख रुपये बताई गई हैं।