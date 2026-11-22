नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बीच सड़क पर बाइक से स्टंटबाजी करने वाले पांच युवक गिरफ्तार हुए हैं। खुद को मिर्जापुर गैंग बताने वाले पांचों युवक फिल्मी डायलॉग के साथ स्टंट कर रील बना रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो गिड़गिड़ाने लगे और घुटनों पर चलकर माफी भी मांगी। भविष्य में स्टंटबाजी न करने और दूसरों की जान जोखिम में न डालने की शपथ ली।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और गाड़ी नंबर से घर तक पहुंची पुलिस खजराना टीआई केपी यादव के मुताबिक इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो बहुप्रसारित हो रहा था। बाइक का काफिला लेकर निकले और स्टंट करने लगे। रील में माफिया लिखा था और फिल्म मिर्जापुर का डायलॉग डाला गया था। पुलिस ने वीडियो और गाड़ी नंबर के आधार पर सभी की पहचान की और रात में ही जवान घर जा पहुंचे।