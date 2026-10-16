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‘नर्मदा’ के बाद टनल बोरिंग मशीन ‘सरस्वती’ को भी शॉफ्ट में उतारा, अक्टूबर के अंत तक इंदौर एयरपोर्ट से मेट्रो की दूसरी सुरंग भी होगी तैयार

एयरपोर्ट के पास स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन परिसर में जमीन की सतह से 18 मीटर गहराई में बने शॉफ्ट में मेट्रो की सुरंग तैयार करने के लिए दूसरी टनल बोरिंग...और पढ़ें

By Udaypratap SinghEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 08:36:16 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 09:00:08 AM (IST)
‘नर्मदा’ के बाद टनल बोरिंग मशीन ‘सरस्वती’ को भी शॉफ्ट में उतारा, अक्टूबर के अंत तक इंदौर एयरपोर्ट से मेट्रो की दूसरी सुरंग भी होगी तैयार
दूसरी टनल बोरिंग मशनी सरस्वती के साथ मेट्रो द्वारा निर्धारित कंपनी के कर्मचारी। -मेट्रो प्रबंधन

HighLights

  1. तीसरी टीबीएम अवंतिका नवंबर अंत तक आएगी
  2. एयरपोर्ट से बड़ा गणपति की ओर दो अलग-अलग सुरंगों का निर्माण किया जाना है
  3. इसमें से एक में मेट्रो की अप लाइन व दूसरी में डाउन लाइन होगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : एयरपोर्ट के पास स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन परिसर में जमीन की सतह से 18 मीटर गहराई में बने शॉफ्ट में मेट्रो की सुरंग तैयार करने के लिए दूसरी टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) ‘सरस्वती ‘ को उतारा गया। यह अक्टूबर माह के अंत से दूसरी सुरंग निर्माण कार्य शुरू करेगी।

गुरुवार को साढ़े सात घंटे की में 410 वजनी टीबीएम को उतारा गया। मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत एयरपोर्ट से बड़ा गणपति की ओर दो अलग-अलग सुरंगों का निर्माण किया जाना है। इसमें से एक में मेट्रो की अप लाइन व दूसरी में डाउन लाइन होगी।


गौरतलब है कि इसके पहले एयरपोर्ट के पास मेट्रो स्टेशन परिसर के शॉफ्ट में से 21 सितंबर को पहली टीबीएम ‘नर्मदा ‘ को उतारा गया था। इस टीबीएम के माध्यम से एयरपोर्ट से बीएसएफ की बीते 12 दिन में 17 मीटर की सुंरग का निर्माण किया गया है।

तीसरी टीबीएम अवंतिका नवंबर अंत तक आएगी

एयरपोर्ट से बड़ाणपति के बीच भूमिगत कारिडोर के तहत सुरंग निर्माण के लिए दोनों टनल बोरिंग मशीने अहम भूमिका निभाएगी। यह मशीने जमीन के नीचे निर्धारित अलाइनमेंट के अनुसार सुरंग की खुदाई करेगी। आधुनिक तकनीक से संचालित टीबीएम के माध्यम से सुरंग निर्माण के दौरान तकनीकी सटीकता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बड़ा गणपति से रीगल की ओर सुरंग बनाने के लिए दो अन्य टीबीएम का उपयोग किया जाएगा। तीसरी टीबीएम ‘अवंतिका‘ के पुर्जे नवंबर तक इंदौर पहुंचेंगे। नवंबर के अंत तक ही आएगी।

  • 11.50 बजे दोपहर में शॉफ्ट उतारने की शुरू हुई प्रक्रिया

  • 7.30 बजे शाम को 18 मीटर गहराई में उतरी टीबीएम सरस्वती

  • सुरंग निर्माण क्षेत्र के आसपास लगभग 30 मीटर के दायरे में आने वाले भवनों का किया भवन स्थिति सर्वेक्षण

  • भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा और जमीन की स्थिरता की सेंसर होगी निगरानी निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

जनसुरक्षा एवं जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता

टीबीएम तकनीक का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि सुरंग का निर्माण जमीन की सतह के काफी नीचे होता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे शहरों में भी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूमिगत मेट्रो का सफलतापूर्वक निर्माण हुआ है एवं हो रहा है। जनसुरक्षा एवं जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भूमिगत मेट्रो का निर्माण निर्धारित तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। -एस कृष्ण चैतन्य,एमडी मेट्रो

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