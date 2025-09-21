Indore में अवैध गैस भंडारण व रिफिलिंग सेंटर पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, सिलेंडर जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में अवैध रूप से चल रहे गैस सिलेंडर और रिफिलिंग सेंटरों पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कर गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्रवाई में 14.2 किग्रा के 6 घरेलू सिलेंडर, 19 किग्रा के 13 वाणिज्यिक सिलेंडर और 3 किग्रा के 10 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए।

सिलेंडर जब्त खाद्य विभाग द्वारा मांगलिया क्षेत्र में ओमकार गैस रिपेयरिंग सर्विस से 14.2 किग्रा के 2 घरेलू गैस सिलेंडर और 3 किग्रा के 5 नॉन-स्टैण्डर्ड सिलेंडर अवैध क्रय-विक्रय में पाए गए। इसी तरह एसके गैस सर्विस रघुवंशी मार्केट मांगलिया से 14.2 किग्रा के 3 और 3 किग्रा के 3 सिलेंडर संचालक चतर सिंह से जब्त किए गए।