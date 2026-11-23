नीरज व्यास, इंदौर। लोकार्पण के बाद एक साल का इंतजार और आखिरकार एफएसएसएआई की मंजूरी के बाद इंदौर की फूड टेस्टिंग लैब में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच को मंजूरी मिल गई। इसी कड़ी में हाल ही में भोपाल फूड लैब से जांच के लिए लगभग 150 खाद्य नमूने इंदौर लैब पहुंचे हैं। ये नमूने इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों के बताए जा रहे हैं।

हालांकि इन सबके बीच एक बड़ा पेच भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इंदौर फूड लैब में जहां अन्य जिलों के नमूने जांच के लिए आए हैं, वहीं अब भी इंदौर में कलेक्ट किए गए फूड सैंपलों को जांच के लिए भोपाल फूड टेस्टिंग लैब में भेजना मजबूरी रहेगी।

दरअसल, इंदौर लैब में जांच के लिए किन जगहों से सैंपल भेजे जाएंगे और इंदौर के सैंपलों की जांच कहां होगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट न होने और कोई शासकीय आदेश अब तक जारी न होने से ये हालात बन रहे हैं। जांच के लिए आए सैंपल रिकॉर्ड में होंगे दर्ज, 15 दिन से ज्यादा लगेगा समय भोपाल लैब से पार्सल में भेजे गए फूड सैंपलों की सीधे जांच करने से पहले उन्हें रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 150 सैंपल जांच के लिए आए हैं। एक बार रिकॉर्ड में सारे सैंपल दर्ज हो जाने के बाद ही फूड सैंपल टेस्टिंग शुरू हो सकेगी। इस प्रक्रिया में तीन-चार दिन का वक्त और लग सकता है। ऐसे में भोपाल लैब से आए 150 सैंपलों की जांच में ही 15 दिन से ज्यादा का वक्त लग सकता है।