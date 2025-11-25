MP के पूर्व सीएम के भतीजे की सड़क हादसे में मौत, सब्जी और दूध लेने निकले थे बाहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया थाना क्षेत्र में रिटायर बैंक अफसर नवीनचंद की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनको अज्ञात वाहन ने घर के समीप ही टक्कर मार दी थी। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल भिजवाया पर उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। शव का एमवाय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। 72 वर्षीय नवीन पूर्व मुख्यमंत्री मिश्रीलाल गंगवाल के भतीजे थे।

सब्जी और दूध लेने के लिए घर से निकले थे नवीन पुलिस के अनुसार घटना एसीपी कार्यालय के समीप की सोमवार रात 8:30 बजे की है। बिजली नगर(कनाड़िया रोड़) निवासी नवीनचंद पुत्र नेमीचंद गंगवाल शाम को सब्जी और दूध लेने के लिए घर से निकले थे। 500 मीटर दूर मैन रोड़ तक आए ही थे कि अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। रहवासियों ने स्वजन को सूचना दी और उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया उपचार के दौरान नवीन की एमवाय अस्पताल में मौत हो गई।