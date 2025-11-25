मेरी खबरें
    MP के पूर्व सीएम के भतीजे की सड़क हादसे में मौत, सब्जी और दूध लेने निकले थे बाहर

    By Mukesh Mangal
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 10:20:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 10:19:59 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया थाना क्षेत्र में रिटायर बैंक अफसर नवीनचंद की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनको अज्ञात वाहन ने घर के समीप ही टक्कर मार दी थी। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल भिजवाया पर उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। शव का एमवाय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। 72 वर्षीय नवीन पूर्व मुख्यमंत्री मिश्रीलाल गंगवाल के भतीजे थे।

    सब्जी और दूध लेने के लिए घर से निकले थे नवीन

    पुलिस के अनुसार घटना एसीपी कार्यालय के समीप की सोमवार रात 8:30 बजे की है। बिजली नगर(कनाड़िया रोड़) निवासी नवीनचंद पुत्र नेमीचंद गंगवाल शाम को सब्जी और दूध लेने के लिए घर से निकले थे। 500 मीटर दूर मैन रोड़ तक आए ही थे कि अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। रहवासियों ने स्वजन को सूचना दी और उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया उपचार के दौरान नवीन की एमवाय अस्पताल में मौत हो गई।


    बाइक सवार ने टक्कर मारी थी नवीन को टक्कर

    मंगलवार को उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। टीआइ सहर्ष यादव के अनुसार नवीन एसबीआइ से रिटायर हुए है।उनके दो बेटे है। एक बेटा अमेरिका और दूसरा बेंगलुरु में रहता है। टीआइ के अनुसार कुछ लोगों ने बताया नवीन को बाइक सवार ने टक्कर मारी थी। घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है।

