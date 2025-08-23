छत्तीसगढ़ में हुए साइबर फ्रॉड के चार आरोपी महू से गिरफ्तार, बिलासपुर की महिला से ठगे 59 लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। इंदौर जिले के महू में छत्तीसगढ़ पुलिस ने साइबर फ्रॉड से जुड़े चार आरोपियों के घर व दुकानों पर दबिश देते हुए हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। यह आरोपी देशभर में लोगों से साइबर ठगी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस टीम ने ललित पुत्र सुरेंद्र सिंह (32) वर्तमान निवासी धारनाका मूल निवासी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, बबलू उर्फ कमलजीत पुत्र दिलावर चौहान (38) निवासी अयोध्यापुरी कालोनी कोदरिया, अर्पित पुत्र संतोष साल्वे (30) निवासी गिरनार सिटी गुजरखेड़ा और रोहित पुत्र बहादुर निषाद (25) निवासी धारनाका को गिरफ्तार किया।

गिरोह के सदस्यों ने फ्राड करते हुए रुपये जमा कराने के लिए 10 खातों का उपयोग किया। इसके अलावा 15 अन्य खातों की भी जानकारी मिली है। अब तक इस प्रकरण में प्रारंभिक स्तर पर 10 आरोपित मिले हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार बिलासपुर रेंज साइबर पुलिस में मई माह में एक महिला ने 59 लाख रुपये के फ्रॉड की शिकायत की थी।