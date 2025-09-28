Indore के DAVV में खिड़की तोड़कर होस्टल के बाहर जाने वाले चार छात्रों पर होगी कार्रवाई, पुलिस करेगी जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति ने होस्टल से रात में बाहर जाने और कैमरे-डीवीआर तोड़ने की घटनाओं की जांच पूरी कर ली है। समिति ने पाया कि फर्स्ट ईयर के चार छात्रों ने होस्टल की खिड़की तोड़कर बाहर गए और घंटे भर बाद वापस आए है। इस आधार पर समिति ने सिफारिश की है कि इन छात्रों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समिति की तरफ से होस्टल से निष्कासित किया जाए और एक सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित करने की सिफारिश की गई है। साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी बुलाया है। जबकि कैमरे और डीवीआर तोड़ने की जिम्मेदारी किसी भी छात्र ने नहीं ली। इसके चलते समिति ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। वहीं जूनियर को कैफे में बुलाकर धमकाने मामले में एंटी रैगिंग कमेटी बुलाने पर जोर दिया है।

नहीं बता रहे सीनियर्स का नाम पिछले मंगलवार को आइईटी के फाइनल ईयर छात्रों ने जूनियर्स को कैंपस के बाहर कैफे में बुलाकर धमकाया था। सीनियर्स ने जूनियर्स से कहा था कि होस्टल की गतिविधियों की जानकारी शिक्षकों या समिति तक न पहुंचाई जाए। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें आयोजन और खेल समिति से बाहर कर दिया जाएगा। इस मामले की सूचना न तो आइईटी प्रबंधन ने दी और न ही होस्टल प्रशासन की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। तीन दिन तक मामला दबाए रखा गया। बाद में जब शुक्रवार को अनुशासन समिति ने जांच शुरू की तो गुरुवार देर रात की घटना भी सामने आई, जिसमें कुछ जूनियर छात्रों ने खिड़की तोड़कर बाहर जाने की बात स्वीकारी। विद्यार्थियों के अलग-अलग बयान चार फर्स्ट ईयर छात्रों से पूछताछ में तीन ने बाहर जाने का कारण चाय पीना बताया। जबकि एक ने भोजन करना बताया। विद्यार्थियों के बयान पर समिति को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक-दूसरे से इनके बयान मेल नहीं खाते है।