मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    काले हिरण मांस तस्करी में मुंबई से चौथा तस्कर पकड़ाया, ग्राहकों तक पहुंचाता था मांस

    काले हिरण के मांस की तस्करी मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से पकड़ाए सबाह पुत्र सलाहुद्दीन को पकड़ा है। यह ग्राहकों तक मांस पहुंचने का काम करता था। एसटीएसएफ ने तस्कर को विशेष न्यायालय में पेश किया।

    By Kapil Niley
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 10:02:02 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 11:43:13 PM (IST)
    काले हिरण मांस तस्करी में मुंबई से चौथा तस्कर पकड़ाया, ग्राहकों तक पहुंचाता था मांस
    काले हिरण मांस तस्करी में मुंबई से चौथा तस्कर पकड़ाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। काले हिरण के मांस की तस्करी मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से पकड़ाए सबाह पुत्र सलाहुद्दीन को पकड़ा है। यह ग्राहकों तक मांस पहुंचने का काम करता था। एसटीएसएफ ने तस्कर को विशेष न्यायालय में पेश किया। यहां से तीन दिनों की रिमांड पर भेजा गया है।

    काले हिरण का 65 किलो मांस जप्त किया गया

    मामले में एसटीएसएफ पूछताछ करने में लगी है। यहां तक कि गिरोह के बाकी सदस्यों के ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। 3 दिसंबर 2024 को एबी रोड पर किशनगंज पुलिस और महू वन विभाग की टीम ने एक वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से काले हिरण का 65 किलो मांस जप्त किया गया। वन विभाग ने जौहर हुसैन, इम्तियाज खान, सलमान पियारजी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तस्करों ने भोपाल से मांस लाना बताया।


    गिरोह ने तस्कर को मांस और खाल पहुंचाने की दी जिम्मेदारी

    जून में इम्तियाज के मोबाइल को फारेसिंक लैब ने जांच की, जिसमें हिरण के शिकार को लेकर कई तस्वीर और वीडियो मिले। इसे लेकर एसटीएसएफ ने तस्करों को दोबारा रिमांड पर लिया। पूछताछ में तस्कर सबाह के बारे में जानकारी दी। फिर टीम ने मुंबई में दबिश दी और पकड़ा। अधिकारियों के मुताबिक गिरोह ने तस्कर को ग्राहकों को वन्यप्राणियों का मांस और खाल पहुंचाने की जिम्मेदारी दे रखी है।

    इसे भी पढ़ें... जज ने कहा- अब और देरी नहीं हो, ये केस तो हमारी और आपकी उम्र से भी पुराना है

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.