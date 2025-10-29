काले हिरण मांस तस्करी में मुंबई से चौथा तस्कर पकड़ाया, ग्राहकों तक पहुंचाता था मांस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। काले हिरण के मांस की तस्करी मामले में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) ने गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से पकड़ाए सबाह पुत्र सलाहुद्दीन को पकड़ा है। यह ग्राहकों तक मांस पहुंचने का काम करता था। एसटीएसएफ ने तस्कर को विशेष न्यायालय में पेश किया। यहां से तीन दिनों की रिमांड पर भेजा गया है।

काले हिरण का 65 किलो मांस जप्त किया गया मामले में एसटीएसएफ पूछताछ करने में लगी है। यहां तक कि गिरोह के बाकी सदस्यों के ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। 3 दिसंबर 2024 को एबी रोड पर किशनगंज पुलिस और महू वन विभाग की टीम ने एक वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से काले हिरण का 65 किलो मांस जप्त किया गया। वन विभाग ने जौहर हुसैन, इम्तियाज खान, सलमान पियारजी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तस्करों ने भोपाल से मांस लाना बताया।