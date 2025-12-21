Indore में भाजपा नेता सुरेश पिंगले पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, 3.5 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कारोबारी रमण अरोरा ने भाजपा नेता सुरेश पिंगले पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। उस पर गुम चेक के माध्यम से साढ़े तीन करोड़ की ब्लैकमेलिंग का आरोप भी है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पिंगले के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। केस में गवाह शरद दुबे और नरेश नारवानी भी जांच की जद में हैं।

रमण और उनकी पत्नी संगीता अरोरा डायरेक्टर एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार ग्रैंड एक्जोटिका बिचौली मर्दाना (कनाड़िया) निवासी रमण गोवर्धन अरोरा का रायसेन में सर्च स्मार्ट लाजिस्टिक प्रालि (वेयर हाउस) और मेसर्स वी एंड संस कंस्ट्रक्शन प्रालि के नाम से व्यवसाय है। सर्च स्मार्ट लाजिस्टिक कंपनी में रमण और उनकी पत्नी संगीता अरोरा डायरेक्टर हैं। कंपनी के आइडीबीआइ बैंक के चेक गुम हो गए थे।