    कारोबारी रमण अरोरा ने भाजपा नेता सुरेश पिंगले पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। उस पर गुम चेक के माध्यम से साढ़े तीन करोड़ की ब्लैकमेलिंग का आरोप भी ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 09:22:14 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 09:22:14 PM (IST)
    Indore में भाजपा नेता सुरेश पिंगले पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, 3.5 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का आरोप
    भाजपा नेता सुरेश पिंगले पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कारोबारी रमण अरोरा ने भाजपा नेता सुरेश पिंगले पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। उस पर गुम चेक के माध्यम से साढ़े तीन करोड़ की ब्लैकमेलिंग का आरोप भी है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पिंगले के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। केस में गवाह शरद दुबे और नरेश नारवानी भी जांच की जद में हैं।

    रमण और उनकी पत्नी संगीता अरोरा डायरेक्टर

    एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार ग्रैंड एक्जोटिका बिचौली मर्दाना (कनाड़िया) निवासी रमण गोवर्धन अरोरा का रायसेन में सर्च स्मार्ट लाजिस्टिक प्रालि (वेयर हाउस) और मेसर्स वी एंड संस कंस्ट्रक्शन प्रालि के नाम से व्यवसाय है। सर्च स्मार्ट लाजिस्टिक कंपनी में रमण और उनकी पत्नी संगीता अरोरा डायरेक्टर हैं। कंपनी के आइडीबीआइ बैंक के चेक गुम हो गए थे।


    सुरेश पिंगले के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

    वहीं उनकी फर्म ने मे. थोलिया कालोनाइजर्स प्रालि के संचालक रमेश चौधरी से पिपल्याहाना स्थित भूमि का सौदा किया था। इसकी नरेश और शरद को जानकारी लग चुकी थी। आरोपितों ने सुरेश पिंगले के साथ साजिश की और जाली स्टांप पर फर्जी इरकार नामा लिखवा लिया। नरेश और शरद को गवाह बनाया गया। लिखा-पढ़ी में अरोरा की कंपनी के गुम चेक का उल्लेख किया गया। मामले को लेकर कोर्ट में परिवाद दायर किया और शनिवार को सुरेश पिंगले के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया।

