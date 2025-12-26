पीएम मुद्रा लोन के नाम पर ठगी, वाटर प्लांट के लिए चाहिए था कर्ज, ठगों ने उड़ाए 5 लाख से ज्यादा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लाखों रुपये की साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लसूड़िया पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। धोखाधड़ी पीएम मुद्रा लोन के नाम से हुई है। पुलिस बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर के आधार पर जांच कर रही है। बैंक से सूचना लीक होने का आरोप लगाया है।

एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक धोखाधड़ी स्कीम-136 निवासी लोकेंद्रसिंह तोमर के साथ हुई है। उसने पत्नी प्रियंका तोमर के नाम से वाटर प्लांट के नाम से लोन का आवेदन लगाया था। लोकेंद्र ने पंजाब नेशलन बैंक में दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे। 4 दिसंबर को पंकज भदौरिया का कॉल आया और कहा कि वह पीएम मुद्रा लोन विभाग का अधिकारी है।