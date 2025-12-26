मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पीएम मुद्रा लोन के नाम पर ठगी, वाटर प्लांट के लिए चाहिए था कर्ज, ठगों ने उड़ाए 5 लाख से ज्यादा

    MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में लाखों रुपये की साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लसूड़िया पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। धोखाधड़ी पीएम मुद्रा लोन क ...और पढ़ें

    By Mukesh MangalEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 09:29:57 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 09:29:56 PM (IST)
    पीएम मुद्रा लोन के नाम पर ठगी, वाटर प्लांट के लिए चाहिए था कर्ज, ठगों ने उड़ाए 5 लाख से ज्यादा
    पीएम मुद्रा लोन का झांसा देकर व्यवसायी से लाखों की धोखाधड़ी (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लाखों रुपये की साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लसूड़िया पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। धोखाधड़ी पीएम मुद्रा लोन के नाम से हुई है। पुलिस बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर के आधार पर जांच कर रही है। बैंक से सूचना लीक होने का आरोप लगाया है।

    एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक धोखाधड़ी स्कीम-136 निवासी लोकेंद्रसिंह तोमर के साथ हुई है। उसने पत्नी प्रियंका तोमर के नाम से वाटर प्लांट के नाम से लोन का आवेदन लगाया था। लोकेंद्र ने पंजाब नेशलन बैंक में दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए थे। 4 दिसंबर को पंकज भदौरिया का कॉल आया और कहा कि वह पीएम मुद्रा लोन विभाग का अधिकारी है।


    यह भी पढ़ें- जबलपुर में SSB के जवान के साथ क्रेडिट कार्ड के नाम पर साइबर ठगी, आधार-पैन लिंक भेजते ही उड़ाए करीब एक लाख

    उसने लोन स्वीकृत करने का झांसा देकर ऋण संबंधित दस्तावेज वॉट्सएप पर मंगवा लिए। आरोपित ने एक लिंक भेजी और लोकेंद्र से कहा कि लोन प्रक्रिया के लिए 8800 रुपये जमा करवाना है। आरोपित ने इसके बाद विभिन्न तरीकों से 5 लाख 18 हजार रुपये ले लिए। एडीसीपी के मुताबिक ठग ने कुल 18 ट्रांजेक्शन करवाए हैं। मामले की गुरुवार रात एफआइआर दर्ज कर ली गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.