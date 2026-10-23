शेयर बाजार में मोटी कमाई का लालच देकर फर्जी ऐप पर दिखाया मुनाफा, इंदौर में 15 लाख की धोखाधड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने की चाह में एक युवती ने निवेशक को 15 लाख रुपये की चपत लगा दी। लसूड़िया पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। साइबर अपराधियों ने निवेशक से पहले वाट्सएप पर संपर्क किया था।

बाद में मोबाइल में फर्जी ट्रेडिंग ऐप इंस्टाल करवा लिया गया। उसमें निवेश की रकम बढ़ी दिखाई और दो आईपीओ दिलाने का झांसा दिया गया। मुनाफे की रकम निकालने पर ठगी का अहसास हुआ। आरोपित विभिन्न प्रक्रिया उसको उलझाते रहे।