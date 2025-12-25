रेलवे का बड़ा तोहफा... हिसार-तिरुपति एक्सप्रेस के फेरे बढ़े, उर्स के लिए अजमेर-हैदराबाद स्पेशल ट्रेन का संचालन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने हिसार-तिरुपति स्पेशल एक्सप्रेस की सेवाओं के विस्तार का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, अजमेर उर्स मेला-2025 के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए अजमेर-हैदराबाद उर्स स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। यह महू, इंदौर और देवास से तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है।
तिरुपति-हिसार स्पेशल को पहले 24 दिसंबर तक और हिसार-तिरुपति स्पेशल को 28 दिसंबर तक अधिसूचित किया गया था। यात्रियों की सुविधा के लिए अब दोनों दिशाओं में सात-सात अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया गया है। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, गाड़ी संख्या 02707 तिरुपति-हिसार स्पेशल 31 दिसंबर 2025 से 11 फरवरी 2026 तक और गाड़ी संख्या 02708 हिसार-तिरुपति स्पेशल 4 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक सात-सात अतिरिक्त फेरे लगाएगी। इंदौर, महू और देवास के यात्री उज्जैन जाकर इस ट्रेन का लाभ उठा सकते हैं।
अजमेर-हैदराबाद उर्स स्पेशल ट्रेन 28 दिसंबर को अजमेर से सुबह 10.25 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन रतलाम मंडल के चित्तौड़गढ़ जंक्शन (14:00/14:05), नीमच (14:49/14:51), मंदसौर (15:29/15:31), रतलाम (17:30/17:40) और उज्जैन (19:25/19:30) होते हुए अगले दिन सोमवार को रात 23.30 बजे हैदराबाद पहुंचेगी।
यह विशेष ट्रेन अपने मार्ग में किशनगढ़, नसीराबाद, बिजयनगर, भीलवाड़ा, भोपाल जंक्शन, इटारसी, अकोला, पूर्णा, नांदेड़, निजामाबाद और सिकंदराबाद स्टेशनों पर भी ठहरेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास के कोच लगाए जाएंगे। इससे हर वर्ग के यात्रियों को सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा।
