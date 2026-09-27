मोबाइल अपडेट से भजन संध्या तक, फर्जी एपीके फाइल ने खोले ठगी के रास्ते, इंदौर में साइबर अपराधियों ने छह लोगों से 4.90 लाख उड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : साइबर ठग अब सिर्फ बैंक या केवाईसी के नाम पर नहीं, बल्कि ट्रैफिक चालान, बिजली बिल, गेमिंग और धार्मिक कार्यक्रम तक के बहाने मोबाइल में सेंध लगा रहे हैं। इंदौर में ऐसे ही छह मामलों में ठगों ने पीड़ितों से फर्जी एपीके फाइल डाउनलोड करवाई और मोबाइल की बैंकिंग गतिविधियों का दुरुपयोग करते हुए कुल 4.90 लाख रुपये निकाल लिए। राहत की बात यह रही कि सभी पीड़ितों ने समय रहते 1930 पर शिकायत कर दी। क्राइम ब्रांच ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से समन्वय कर पूरी राशि वापस करा दी।

मोबाइल अपडेट करने के नाम पर वाट्सएप से लिंक भेजा गया एडीसीपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया के अनुसार एक महिला एडवोकेट को मोबाइल अपडेट करने के नाम पर वाट्सएप से लिंक भेजा गया। एपीके इंस्टाल करते ही उसके खाते से 1.30 लाख रुपये निकल गए। इसी तरह एक निजी कर्मचारी को ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजी एपीके से 45 हजार रुपये की चपत लगी।