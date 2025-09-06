शिव वाटिका टाउनशिप परिसर में गणेश भगवान के विघ्नहर्ता, ज्ञान और समृद्धि के प्रतीक गणेश उत्सव-2025, जो कि आस्था, संस्कृति और एकता का एक भव्य उत्सव है, की शुरुआत मुख्य शिव मंदिर में गणेश स्थापना के साथ हुई। स्थापना के पूर्व मूर्ति को पारंपरिक ढोल के साथ संगीत, नृत्य और भक्ति से भरपूर एक भव्य जुलूस निकाला गया तथा पूरी कॉलोनी की परिक्रमा की गई। गणेश स्थापना के समय भगवान का मंदिर में स्वागत जियाना नाइक, काश्वी पवार, क्यूटी साहू तथा दित्या चौकसे

10 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान दैनिक पूजा, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में नींबू दौड़, स्थानीय प्रतिभाओं के निखार हेतु गणेश जी के जीवन पर आधारित चित्रकला तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जिनका उद्देश्य बच्चों में धर्म के पार्टी रुझान जागृत करना था, म्यूजिकल चेयर रेस, तंबोला आदि का आयोजन किया गया।

चित्रकला प्रतियोगिता के लिए सुश्री सोनाली गुप्ता, जो कि ईवा पब्लिक स्कूल में कला की शिक्षिका हैं, को निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस प्रतियोगिता में Age Group 4–7 वर्ष आयु वर्ग में पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान क्रमशः आरवी कश्यप, काशावी गाबा और अंशिका गुप्ता एवं 8–12 वर्ष आयु वर्ग में पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान क्रमशः रेवार्थ गौर, रुद्र गौर, रिहान मंडलोई एवं ज़ियाना नाइक ने प्राप्त किया। कार्यक्रमों के आयोजन तथा उसका संचालन आदि के लिये कोर कमिटी जूही नायक, स्नेहा वाधवानी, विनीता शर्मा, प्रीति बघेल, दर्शिका सिरोन्जा, रितिका सराफ़, शालू जैन तथा सुरभि अग्रवाल एवं श्री सुमित सराफ़, सुरेश मुंजरे, आशुतोष जोशी, गोपाल, सोनू, दीपू आदि का हार्दिक आभार व्यक्त करती है।