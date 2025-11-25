50 लाख की ठगी... नकली सोना देकर रानी हार उड़ाया, कोर्ट पेशी पर ही रची थी साजिश, प्रेमिकाओं के साथ फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सुनार से 50 लाख रुपये का सोना ठगने वाले गिरोह ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस गिरोह ने दो साल पूर्व भी सराफा में लाखों की ठगी की है। कोर्ट पेशी पर आए और दूसरा शिकार ढूंढ लिया। वारदात के बाद बंटवारा किया और प्रेमिकाओं को लेकर ऋषिकेश भाग गए। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। डीसीपी जोन-4 आनंद कलादगी के अनुसार पल्हर नगर(साठ फीट रोड़) निवासी आसित हाजरा के साठ ठगी हुई थी।

चारों आरोपियों ने सोने के बंटवारा किया ठग गैंग ने नकली सोना देकर 500 ग्राम वजनी सोने के रानी हार ले लिए। पुलिस ने मामले में संतोष सामाई, संजय जगदीश सोनी, गौरव और नीरज को पकड़ लिया। पूछताछ में बताया दो साल पूर्व सराफा में भी ठगी की थी। 17 नवंबर को उस प्रकरण की कोर्ट में तारीख थी। इसी दौरान ठगी की साजिश की और सामित से सोने के हार लेकर नकली सोना दे दिया। वारदात के बाद चारों आरोपितों ने सोने के बंटवारा कर लिया और दो हार गला दिए। आरोपित संजय और संतोष ऋषिकेश चला गया।