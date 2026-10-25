इंदौर में नाबालिग से गैंगरेप... दरिंदगी के बाद वीडियो किया वायरल, 10 महीने बाद खुली पोल, 4 पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शिप्रा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गैंगरेप का केस दर्ज किया है। घटना दस माह पुरानी है। आरोपितों द्वारा किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई है।

दुकान में ले जाकर किया दुष्कर्म और बनाया वीडियो पुलिस के अनुसार 16 वर्षीय किशोरी ने शिकायत में बताया कि पिछले साल 20 दिसंबर को चार युवक उसे एक आरोपित के पिता की दुकान पर ले गए थे। आरोप है कि वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई और घटना का वीडियो भी बना लिया गया। इसके बाद वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। आरोपितों ने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी।