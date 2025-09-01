Indore: गैंगस्टर सलमान लाला का अपराध सफर खत्म, ड्रग्स और लूट से खड़ा किया नेटवर्क, पढ़ें अपराध की पूरी कहानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गैंगस्टर सलमान लाला ने जितनी तेजी से अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाया उतनी जल्दी खत्म भी हो गया। 28 साल सलमान उर्फ शाहनवाज पर हत्या, लूट, अवैध वसूली, दुष्कर्म, ड्रग्स सप्लाई, डकैती, हथियार तस्करी और जानलेवा हमले के 32 प्रकरण दर्ज है।

सलमान ने सभ्रांत परिवार के युवक-युवतियों का ऐसा नेटवर्क बना लिया था जो उसके लिए लूट, मारपीट और ड्रग्स की सप्लाई करने लगे थे। बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सलमान फरारी के लिए कार-बाइक और रुपयों की वसूली करता था।

सलमान के भाई शादाब उर्फ सिद्धू, रिजवान भी मारपीट, अवैध वसूली करने लगे। तत्कालीन टीआइ तहजीब काजी ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया तो एमआइजी थाना को बम से उड़ाने की साजिश बनाई। काजी ने सलमान और उसकी मां शबाना को गिरफ्तार किया तो बताया वह गिरफ्तारी से खफा था।

एमआइजी थाना क्षेत्र अंतर्गत नया बसेरा में रहने वाले सलमान पुत्र निजाम खान पर पहला केस 2012 में अपहरण और दुष्कर्म का दर्ज हुआ था। इसके बाद सलमान तेजी से अपराध करने लगा। नेहरुनगर, छोटी खजरानी, एबी रोड़, प्रेस काम्पलेक्स जैसे इलाकों में दुकानदारों से अवैध वसूली शुरु कर दी।

इसी दौरान पुलिस को पता चला सलमान फिल्मी अंदाज में अपराध कर रहा है। उसने एक इन्फुलेंसर को बंधक बनाया और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट लेकर खुद के नाम से बना लिया। इससे रातोंरात हजारों फेंस जुड़ गए और सलमान रील व वीडियो बनाने लगा।

सलमान ने साकेत नगर, पलासिया, तुकोगंज क्षेत्र में रहने वाले बिल्डर और फायनेंसर के बच्चों को भी गैंग में शामिल कर लिया। उन्हें नशे की लत लगाई और लूट व चोरी जैसी घटनाओं में साथ रखा। बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे वारदात व फरारी के लिए कार और बाइक मांगता था।

काजी ने विजयनगर थाने में सलमान को पकड़ा तो उसने खुद स्वीकारा कि शहर के एक बड़े कालोनाइजर की बेटी उसकी दोस्त है और साथ में ड्रग्स पार्टी करती है। इसके बाद सलमान को उसी स्थान पर ले जाकर जुलूस निकाला गया।

प्रतापगढ़ की ड्रग्स माफिया से एमडी सप्लाई करता था सलमान

पुलिस के मुताबिक सलमान खान एमडी और गांजा की सप्लाई करने लगा था। उसने राजस्थान के ड्रग्स माफिया से संपर्क कर सस्ते दामों पर एमडी खरीद कर शहर में सप्लाई शुरु कर दी थी।

सलमान भले ही जेल में बंद रहे उसका कारोबार चलता रहता था। वह जेल से भी अवैध वसूली और धमका कर समझौता करवा लेता था। सोमवार को सलमान का शव इंदौर लाया जाएगा। पुलिस ने छोटी खजरानी में बल तैनात कर दिया है।