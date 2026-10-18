इंदौर में बच्ची से बदसलूकी का मामला... भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कहा- दोषी पाए जाने पर दे दी जाए फांसी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गरबा पंडाल में बच्ची से बदसलूकी और उसे धक्का देकर बाहर निकालने के मामले में एफआइआर दर्ज होने के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल सिंह चौहान बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई दी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बच्ची के पिता शराब पीकर पंडाल में घुसने का प्रयास कर रहे थे। चौहान ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाए।