सही उम्र में शादी करने पर मिलेगा ₹21,000 का 'शगुन', कन्या जन्म पर मनेगा उत्सव और बजेंगी थालियां, इंदौर में अनूठी पहल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। माहेश्वरी समाज में विवाह की बढ़ती उम्र के कारण घटती जनसंख्या और बिगड़ते लिंगानुपात को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसे दूर करने के लिए समाज ने अनूठी पहल की है। इसके तहत लड़के-लड़कियों के लिए विवाह की उम्र निर्धारित की है। यदि इस तय उम्र में विवाह किया जाता है तो दंपति को समाज की ओर से 21 हजार का शगुन का लिफाफा मिलेगा। यह निर्णय हाल ही में माहेश्वरी महासभा के जोधपुर में आयोजित तीन दिवसीय माहेश्वरी अधिवेशन में लिया गया था, जिसमें देशभर के समाज जन के समक्ष गंभीर चिंतन किया गया।

जनसंख्या वृद्धि को भी सकारात्मक दिशा मिलेगी मध्यांचल के उपसभापति विजय राठी का कहना है कि समय पर विवाह से पारिवारिक स्थिरता के साथ समाज की जनसंख्या वृद्धि को भी सकारात्मक दिशा मिलेगी। महासभा ने इस निर्णय के पीछे के कारण को स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज की सकारात्मक वृद्धि दर बनाए रखना समय की मांग है, ताकि भविष्य में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन कायम रह सके। इस उद्देश्य से विवाह की आयु, कन्या जन्मोत्सव और तीसरी संतान को सम्मान देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिन्हें समाज में व्यापक जनजागरण के साथ लागू करने पर जोर दिया गया है।