जिस बच्ची को चूहों ने कुतरा, उसे MYH प्रशासन ने बताया लावारिस, माता-पिता से छिपाई मौत की जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमवाय अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एनआईसीयू में जिस बच्ची को चूहे ने कुतरा था, उसकी मौत के बाद प्रशासन उसे लावारिस बता रहा था। माता-पिता से प्रसाशन ने बच्ची की मौत की जानकारी भी छुपाई। इसका खुलासा शनिवार को खुद बच्ची के पिता ने किया। नवजात के शव को परिवार को सौंप दिया, जैसे ही मां ने शव को देखा तो वह फफक पड़ी। उसे देखकर कहने लगी, नाजुक सी बच्ची की लापरवाही के कारण मौत हो गई।

शाम छह बजे तक चला प्रदर्शन शनिवार को नवजात के रुपापाड़ा निवासी माता-पिता को जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा और सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल समर्थकों के साथ लेकर अस्पताल पहुंचे। यहां संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। सुबह 12 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम छह बजे चला। इस दौरान बच्ची की मां मंजु बार-बार बेहोश हो रही थी।