Indore का ये कैसा इश्क... वीडियो कॉल पर गर्लफ्रेंड ने दी जान देने की धमकी, परेशान प्रेमी ने लगाई फांसी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में प्रेमिका ने गले-पेट पर चाकू रख जान देने की बात कही, इससे परेशान होकर 22 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने दो दिन पहले सुसाइट किया था। इसके बाद एक वीडियो काल सामने आया है, जिसमें युवती पंखे में लगे फंदे को अपने गले में लगाती दिख रही है। इसके अलावा गले और पेट पर तलवार रखकर कहती है कि अगर मुझे छोड़ा तो जान दे दूंगी। वहीं वीडियो कॉल पर युवक उसे ऐसा नहीं करने की समझाइश दे रहा है।

दोनों पांच साल से रिलेशनशिप में थे पुलिस के मुताबिक, शिवाजी नगर निवासी अभिषेक प्रजापत ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसकी जांच शुरू कर दी है। स्वजन ने युवती के स्वजन पर धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह अभिषेक का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि उसी के परिवार वाले बेटे को धमका रहे थे। जिसके लिए माता-पिता से दुश्मनी ली, उसी ने छोड़ दिया छोटे भाई मोहन प्रजापत ने बताया कि दोनों पांच साल से रिलेशनशिप में थे।