    Indore का ये कैसा इश्क... वीडियो कॉल पर गर्लफ्रेंड ने दी जान देने की धमकी, परेशान प्रेमी ने लगाई फांसी

    परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में प्रेमिका ने गले-पेट पर चाकू रख जान देने की बात कही, इससे परेशान होकर 22 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने दो दिन पहले सुसाइट किया था। इसके बाद एक वीडियो काल सामने आया है, जिसमें युवती पंखे में लगे फंदे को अपने गले में लगाती दिख रही है।

    By Vinay Yadav
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 10:12:28 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 10:12:27 PM (IST)
    धमकी से परेशान प्रेमी ने लगाई फांसी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में प्रेमिका ने गले-पेट पर चाकू रख जान देने की बात कही, इससे परेशान होकर 22 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने दो दिन पहले सुसाइट किया था। इसके बाद एक वीडियो काल सामने आया है, जिसमें युवती पंखे में लगे फंदे को अपने गले में लगाती दिख रही है। इसके अलावा गले और पेट पर तलवार रखकर कहती है कि अगर मुझे छोड़ा तो जान दे दूंगी। वहीं वीडियो कॉल पर युवक उसे ऐसा नहीं करने की समझाइश दे रहा है।

    दोनों पांच साल से रिलेशनशिप में थे

    पुलिस के मुताबिक, शिवाजी नगर निवासी अभिषेक प्रजापत ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसकी जांच शुरू कर दी है। स्वजन ने युवती के स्वजन पर धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह अभिषेक का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि उसी के परिवार वाले बेटे को धमका रहे थे। जिसके लिए माता-पिता से दुश्मनी ली, उसी ने छोड़ दिया छोटे भाई मोहन प्रजापत ने बताया कि दोनों पांच साल से रिलेशनशिप में थे।


    नाश्ते की दुकान चलाते हैं पिता

    युवती ने उसे धोखा दिया था। वह रूपयों की मांग करती थी और ब्लैकमेल भी करती थी। आत्महत्या के पहले सुबह वह रो रहा था। उसने बताया था कि उसके लिए सबकुछ किया, माता-पिता तक से दुश्मनी ली। घर में रूपये नहीं देते हुए उसे दिया। लेकिन उसी ने मुझे छोड़ दिया। परिवार में एक भाई और दो बहन हैं। पिता नाश्ते की दुकान चलाते हैं। अभिषेक साउंड सिस्टम चलाता था।

    3.18 मिनिट का वीडियो, पहले फंदा बनाया फिर चाकू लेकर आई

    इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो बहुप्रसारित हो रहा है। जिसमें नजर आ रहा है कि युवती ने पंखे पर फांसी का फंदा बनाया और फिर झुलने का प्रयास किया। इसके बाद वह अलमारी से चाकू निकालकर लाती है। पेट पर चाकू रखकर खुद को मारने की बात करती है। इसके बाद हाथ की नस काटने का बोलती है। इसके बाद चाकू को गर्दन पर रख लेती है। काफी गुस्से में चिल्लाते हुए दिखाई दे रही है।

    छोड़ेगा तो फंदा लगा लेगी

    स्वजन ने बताया कि युवती बेटे को ब्लैकमेल भी कर रही थी। उसने कई बार आत्महत्या करने की धमकी दी थी। कुछ दिन पहले उसने बेटे से वीडियो कॉल पर बात की थी, जिसमें उसका कहना था कि अगर वह उसे छोड़ेगा तो फंदा लगा लेगी। कुछ समय पहले अभिषेक के साथ युवती के स्वजन ने मारपीट की थी। झूठी शिकायत कर भागीरथपुरा चौकी में बंद करा दिया था।

