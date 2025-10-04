इंदौर के सराफा बाजार में सोना 1200-चांदी 2000 रु. उछली, सोने की बिक्री में गिरावट

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबार दिवस शुक्रवार देर रात निवेशकों-सटोरियों की लेवाली रहने से सोना वायदा 16 डालर उछलकर 3885 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 49 सेंट उछलकर 47.94 डालर प्रति औंस पर बंद हुई।

इसके चलते शनिवार को भारतीय बाजार में सोने और चांदी के हाजिर दामों में भी तेजी देखने को मिली। इंदौर में सोना 1 लाख 20 हजार के पार पहुंच गया वहीं चांदी 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई।