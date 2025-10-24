Gold Rate: मुनाफावसूली की बिक्री से सोना 2000 और चांदी 3500 रुपये हुई सस्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर शाम तक सोने-चांदी में गिरावट देखी गई। दरअसल बीते दिनों में रिकार्ड तेजी के बाद निवेशक कीमती धातुओं में अब मुनाफा वसूली कर रहे हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,381.29 डालर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद शुक्रवार को सोना वायदा घटकर 4060 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा घटकर 48.04 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इससे भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है।

इंदौर सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना केडबरी 2000 रुपये घटकर 124500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 3500 रुपये घटकर 149500 रुपये प्रति किलो रह गई। घटे दामों पर भी फिलहाल बाजार में कारोबार सुस्त है लेकिन आने वाले दिनों में वैवाहिक सीजन की मांग जोर पकड़ सकती है। कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4060 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4143 डालर और नीचे में 4043 डालर प्रति औंस और चांदी 48.04 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 48.98 डालर और नीचे में 47.81 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।