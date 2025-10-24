मेरी खबरें
    इस सप्ताह की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,381.29 डालर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद शुक्रवार को सोना वायदा घटकर 4060 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा घटकर 48.04 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इससे भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 07:14:05 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 07:16:51 PM (IST)
    Gold Rate: मुनाफावसूली की बिक्री से सोना 2000 और चांदी 3500 रुपये हुई सस्ती
    सोने के ताजा दाम।

    HighLights

    1. वर्तमान में घटे दामों पर भी फिलहाल बाजार में कारोबार सुस्त है।
    2. आने वाले दिनों में वैवाहिक सीजन की मांग जोर पकड़ सकती है।
    3. भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर शाम तक सोने-चांदी में गिरावट देखी गई। दरअसल बीते दिनों में रिकार्ड तेजी के बाद निवेशक कीमती धातुओं में अब मुनाफा वसूली कर रहे हैं।

    इस सप्ताह की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,381.29 डालर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद शुक्रवार को सोना वायदा घटकर 4060 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा घटकर 48.04 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इससे भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है।


    इंदौर सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना केडबरी 2000 रुपये घटकर 124500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 3500 रुपये घटकर 149500 रुपये प्रति किलो रह गई। घटे दामों पर भी फिलहाल बाजार में कारोबार सुस्त है लेकिन आने वाले दिनों में वैवाहिक सीजन की मांग जोर पकड़ सकती है।

    कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4060 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4143 डालर और नीचे में 4043 डालर प्रति औंस और चांदी 48.04 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 48.98 डालर और नीचे में 47.81 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 124500 सोना (आरटीजीएस) 124700, सोना 22 कैरेट 110000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। गुरुवार को सोना 126500 रुपये पर बंद हुआ।

    • चांदी चौरसा 149500, चांदी आरटीजीएस 149500 चांदी टंच 149600 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1875 रुपये प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 153000 रुपये पर बंद हुई थी।

